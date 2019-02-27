企業提供好福利 更重視績效考核

2019年02月27日 04:11 中國時報 洪凱音 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

1111人力銀行與各大媒體共同推動幸福企業，呼籲賺錢的企業，應多多提供好的福利，才可吸引優秀人才，並讓年輕人對台灣的未來更具信心。

為配合企業提供各項優惠的福利外，也要加強績效考核，讓公司永續經營，員工福利才會越來越好。日前1111人力銀行和中華人事主管協會共同主辦「幸福企業─人資論壇」，並以「如何提升員工績效」為題，邀請業界專家和逾200位企業人資齊聚一堂，希望提供企業做長遠的人才規畫，同時也應有好的績效管理，公司多獎勵表現優良的員工。

朱建平：關心員工 充分授權

雲朗觀光集團前人資總監朱建平指出，飯店服務業是最不幸福的產業，因為工時長、薪資結構偏低、客人要求高、員工成就感不高，所以老闆的價值觀決定企業是否幸福。

他表示，人資策略總目標就是關心員工、被充分授權，運用雲朗五星計畫執行人才的選用育留。人能進得來、要能留下來，這才是企業和人資努力目標。

劉富美：利潤中心 鼓勵創新

晶華飯店人資副總劉富美表示，飯店業需要聘僱大量人才，由於市場選擇多，企業必須以同理心搭建幸福平台，讓想進入飯店產業的求職者，晶華飯店能得以勝出；劉富美強調，人資除了擔任溝通平台角色外，更重要的工作是協助員工，找到「留下來的理由」，成幸福企業評量的新指標。

劉富美以晶華「利潤中心」的做法為例，使表現好的員工收入比其他同仁高，因此，想賺錢的員工，也更樂意付出。同時輔以「結果考核」、「下對上考核」、「鼓勵創新及參與」，及「自我考核」等方法，為企業選用育留。

劉富美也舉例，年度業績目標不該由企業主訂定，最後淪為應付，應該請部門員工共同提出目標，達標過程中設計遊戲、增添工作樂趣，這個方法不僅讓目標容易達成，也提高客戶滿意度。

盧文傑：員工旅程 幸福輪廓

星展銀行人力資源處薪酬福利部副總裁盧文傑，以「用心提供符合員工需求的福利」為題指出，跟著員工的腳步提供「員工旅程」，就能創造出幸福企業的輪廓。他表示，星展銀行以一位新進人員為例，從20幾歲到退休之時，規畫出不同時期的幸福需求，有保險、貸款等人生各個時期規畫，因為「員工要什麼」重於「老闆要什麼」。

林行宜：調對頻道 勇於對話

康士藤管理顧問公司副總經理林行宜則以貓、狗、牛性格，來解釋職場3世代的不同，主管不了解19至39歲貓世代的行為，是因為他們因應生活環境產生的「自然行動」，而造成世代差距，建議企業要和貓世代員工對話，必須先「調對頻道」，領導風格應該「引導於前、教導於中、激勵於後」，一個公司與其像家庭，不如說像領導一支球隊。

兩小時的研討會，四位主講者提供個人職場經驗，建議人資從員工的角度去發想，或是為員工規畫職場旅程等方法，現場迸發出不同產業互動火花，讓與會者獲益良多。

1111人力銀行總經理李大華表示，企業不僅要從制度面著手，建立高績效、高獲利，更要產業升級，才能有好的福利制度把人才留下來，過程是向上的良性循環。

1111人力銀行全面推動2019年「幸福元年」活動，配合各大媒體表揚幸福企業，除了「人資論壇」外，3月起將陸續在北、中、南推出「投資論壇」、「產業升級」和「學用合一」等論壇，為台灣美好的未來盡一份心力。

(中國時報)