忽視技職教育 不利台灣產業
台灣早年成功推動技職教育，培育眾多技職人才，因此，工具機等精密工業才能行銷全球，成為台灣之光。由於教改將專科改為普通大學後，許多大學無法培育有一技之長的大學生，低薪22K的夢靨，一直是台灣勞資雙方的問題，很多具有技職背景的高職生，未能鼓勵上科大繼續深造，實為技職體系的一大盲點，適值1111推動幸福企業，以及學用合一的系列論壇，許多科大校長都冀望政府應多重視，讓技職體系更落實。
國內高等教育政策 嚴重偏頗
幾乎所有科技大學校長都認為，現今國內高等教育政策偏向普通大學，升學機制的決策者多出自普通大學體系，校務評鑑中關鍵指標的擬定與執行，也多偏離目前技職校院的發展方向，易生「外行領導內行」質疑。而教育主管機關再以這些評鑑內容要求技職校院，忽略技職教育的本質，則讓外界有「抓小放大」的不良觀感。
大學教育 忽視專業人才培育
多位科大校長指出，業界在發明與創新上的需求，最適合具有基礎科學與技術的高職學生投入研發。但目前的教育政策走向，卻無法保障高職學生，使得他們無法在學科競爭上勝出，因而在進一步的延續教育上受限。
補助外籍生 對國內學生大小眼
此外，科大校長們也提到，因應政府新南向政策，不少技專校院成立外籍生專班，給予許多協助、輔導、津貼補助等。此一政策立意良善，但是其實台灣高職學生同樣需要這些照顧，若能讓現今處於相對弱勢的高職學生，也能受到同等級的待遇與協助，相信將有助於國內技職教育的發展及台灣產業的提升。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。