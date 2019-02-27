忽視技職教育 不利台灣產業

2019年02月27日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣早年成功推動技職教育，培育眾多技職人才，因此，工具機等精密工業才能行銷全球，成為台灣之光。由於教改將專科改為普通大學後，許多大學無法培育有一技之長的大學生，低薪22K的夢靨，一直是台灣勞資雙方的問題，很多具有技職背景的高職生，未能鼓勵上科大繼續深造，實為技職體系的一大盲點，適值1111推動幸福企業，以及學用合一的系列論壇，許多科大校長都冀望政府應多重視，讓技職體系更落實。

國內高等教育政策 嚴重偏頗

幾乎所有科技大學校長都認為，現今國內高等教育政策偏向普通大學，升學機制的決策者多出自普通大學體系，校務評鑑中關鍵指標的擬定與執行，也多偏離目前技職校院的發展方向，易生「外行領導內行」質疑。而教育主管機關再以這些評鑑內容要求技職校院，忽略技職教育的本質，則讓外界有「抓小放大」的不良觀感。

大學教育 忽視專業人才培育

多位科大校長指出，業界在發明與創新上的需求，最適合具有基礎科學與技術的高職學生投入研發。但目前的教育政策走向，卻無法保障高職學生，使得他們無法在學科競爭上勝出，因而在進一步的延續教育上受限。

補助外籍生 對國內學生大小眼

此外，科大校長們也提到，因應政府新南向政策，不少技專校院成立外籍生專班，給予許多協助、輔導、津貼補助等。此一政策立意良善，但是其實台灣高職學生同樣需要這些照顧，若能讓現今處於相對弱勢的高職學生，也能受到同等級的待遇與協助，相信將有助於國內技職教育的發展及台灣產業的提升。

(中國時報)