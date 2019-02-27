為台灣創造美好未來 3／15產官學共謀良策
1111人力銀行2019年起全面推動「幸福企業擴大徵才」活動，並推出四項配套措施，其中，「投資論壇」即將在3月15日於中科展開，邀請產官學界領袖集思廣益。
1111人力銀行副總經理何啟聖表示，3月15日在中科101會議室舉辦的「投資論壇」，主題以如何提升產業競爭力為主，邀請市府官員、中央財經官員、民意代表、產業協會領袖與專家學者齊聚一堂，聚焦於台中市政府現正推動的「活水經濟」，打造台中為「新創智慧城」的目標，與中部精密機械產業集中的現況相結合，將掀起業界一波討論熱潮。
除了推動「幸福企業」相關活動外，1111並舉辦「投資論壇」、「人資論壇」、「產業升級」、「學用合一」等4項系列論壇，分別於北、中、南等地舉辦，深化台灣產業發展，讓幸福企業的推動，更為充實而豐富。
何啟聖進一步指出，「投資論壇」預計4月份在高雄舉辦，對於南部地區面臨的投資障礙和困境，反映企業對於政府的建言，將在會議中有良善的建議和解決之道。
3月15日中科「投資論壇」採事前報名、免費入場，關心台灣經濟發展，掌握產業發展動態者，歡迎蒞臨指導，可電洽(02)8787-1111分機8901報名。
(中國時報)
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