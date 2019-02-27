票選幸福企業 選出你我的最愛
為鼓勵賺錢企業，提供更多更好的福利，1111人力銀行與中國時報、鏡週刊、Cheers、NOWnews今日新聞等各大新聞媒體合作，舉辦「幸福企業」票選活動，歡迎大家踴躍投票「選幸福．抽大獎」。
票選活動從餐飲業先開始，區分連鎖餐廳、飯店旅館、飲料相關、麵包烘焙、連鎖早餐和其他相關餐飲服務等7大類，總共340餘家，可以利用掃描QR code或上「幸福企業」活動專頁，一同參與票選活動，票選心目中理想的幸福企業。
1111人力銀行副總經理何啟聖表示，未來還有服務業、科技業、傳產製造等行業，在近千家幸福企業列入票選名單，票選結果沒有排名先後次序，希望藉由票選活動，享受公司貼心的措施，提升工作績效，正向循環的結果，吸引優秀人才投入職場，讓公司賺大錢。
本次活動定義「幸福」的概念，挑選比法定項目更好的幸福內容，從數十萬家企業中過濾出近千家「準幸福企業」，具體化為四大項目，依序為「高薪」、「友善環境」、「特殊福利」及「吃喝玩樂」，並擇優拍攝影音或文字詳加介紹。
何啟聖強調，希望透過幸福企業票選活動，帶動社會氛圍，勞資雙方朝向積極正向發展，共同創造雙贏局面。
(中國時報)
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