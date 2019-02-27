找到工作送1萬 博碩士搶先機

2019年02月27日 04:11 中國時報 邱子瑜／台北報導

1111人力銀行為鼓勵年輕人快速找到好工作，今年再推出「找到工作送1萬元」活動，只要穩定就業達到規定時間，不必抽獎就有紅包可領，總獎金高達一千萬元。

自2月初活動推出以來，已有逾200人找到工作並提出申請，其中，已經有數名博、碩士透過「幸福企業」活動，找到理想的工作，並且提出獎金申請，歡迎求職者踴躍報名參加。

(中國時報)