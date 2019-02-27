近萬件酒駕罰單 議員促催討

2019年02月27日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

酒駕釀成悲劇頻頻上演，北市交通事件裁決所統計，2015年至2018年，每年仍有超過1萬件酒駕，平均每天約30件，市議員王浩調閱資料發現，截至去年底，北市仍有9320件酒駕罰單未繳納，累積欠費高達2.39億，其中有人累積4件酒駕罰單未繳，欠費高達36萬元，王浩要求落實酒駕罰單追討及連帶罰，以發揮嚇阻作用。

去年酒駕案件 4年新高

酒駕造成意外致死事件頻傳，立法院將酒駕修法列為優先法案，但王浩發現，去年酒駕案件12671件，創下近4年新高；此外，截至去年底，北市仍有9320件的酒駕罰單尚未繳納，近2年有3件以上酒駕且未繳罰單有20人，導致民眾不怕被罰。

北市交通裁決所長蘇福智解釋，若吐氣所含酒精濃度達0.25毫克以上，因涉及刑責，須待法院判決確定折算金額，因而產生時間落差。

此外，針對酒駕修法部分，也曾向中央建議提高酒駕罰款額度，酒駕累犯也有建議，後續相關法規修改仍須由中央研議。

不怕罰 20人累積逾3件

根據統計，2015年酒駕人數11020人、2016年11340人、2017年10243人、2018年11608人，酒駕人數呈現增加趨勢，去年不僅酒駕人數創新高，連酒駕裁罰未繳納金額高達9151萬9643元，顯見酒駕罰則提高對減少酒駕成效有限。

王浩指出，常有酒駕累犯在駕照被吊扣期間無照駕駛，部分駕駛人因未繳納罰單車輛被吊扣，就改向親友借車繼續無照駕駛、酒駕，如此一來罰單金額再高也沒用，建議政府加強催繳罰款，並研擬連帶懲罰與酒駕者同車或出借車輛政策，防止酒駕一再發生。

(中國時報)