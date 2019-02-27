迎228連假人潮 淡海輕軌備戰
淡海輕軌春節期間創下單日3萬搭乘人次，面對即將到來的228連假，加上淡水賞櫻季，輕軌單日人次恐再破3萬，捷運公司表示已全面備戰，包括規劃人潮管制動線、進出站動線分流，派發加班車等，迎接年後最大挑戰。
恐破春節運量3萬人次
新北捷運總經理吳國濟表示，淡海輕軌本月1日正式收費遇上9天春節連續假期，許多民眾湧入淡水地區觀光，過年期間淡海輕軌平均每日都有近2萬人次的搭乘量，大年初三7日新北市長侯友宜到淡海輕軌紅樹林站發福袋，創下營運以來最大運量3萬人次。
吳國濟說，捷運公司在年前就邀集相關單位召開工作整合會議迎接春節挑戰，這次228連假，捷運公司將在端點站如紅樹林站等，規劃人潮管制動線，避免大量遊客湧入發生推擠。
另外，也將調整開關門按鈕參數，讓按鈕更靈敏，開門時間增加，並增加一日票，減少旅可刷卡與購票排隊時間等方式，同時也透過派發加班車、增加移動刷卡機，加速旅客進出站時間與有效運用列車空間、縮短班距等措施。
賞櫻可搭配專車更盡興
吳國濟說，228連續假期適逢淡水賞櫻季節，搭乘人次有機會再創新高，輕軌沿線除淡金鄧公站（V03）出站即達的滬尾櫻花大道、淡水行政中心站（V07）可搭乘配合櫻花季的專車前往賞櫻勝地無極天元宮，該站旁邊還有新北稼日蒔光花海等景點，捷運公司將製作觀光手冊介紹周遭景點，228當天在紅樹林站發送，讓民眾能夠按圖索驥。
新北交通局也針對淡水天元宮賞櫻勝地，推出「捷運淡水站－天元宮」及「輕軌淡水行政中心站－天元宮」2條接駁公車，頭班車上午8時分別由捷運淡水站及輕軌淡水行政中心站發車，末班車傍晚5時由天元宮發車，詳細出遊景點的大眾運輸資訊與即時路況，也可透過交通「228連假交通懶人包」掌握。
(中國時報)
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