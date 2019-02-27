埤塘禁養魚 漁民反彈陳情

2019年02月27日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

30多名漁民預先準備了白布條要發動攔車抗議，經過涂權吉協調，最後以和平方式向鄭文燦陳情。（葉臻翻攝）

監察院2017年因吳郭魚湖泊病毒疫情，發現桃園市內埤塘違法養殖淡水魚長達200多年，同年針對埤塘養殖糾正農委會後，今年2月13日函文農委會，要求魚介承購人在今年3月15日前拆除飼料桶和水車，否則就不和承購人續約，氣得漁民26日陳情鄭文燦，希望在有配套措施前能先暫緩實施。

淡水養殖 歷史已200年

桃園埤塘2017年6月曾傳出吳郭魚湖泊病毒疫情，監察院調查後發現包括《水利法》及《台灣省桃園農田水利會蓄水池、圳魚介捕採管理要點》中，均明定不得養殖水產物或人為放殖任何魚介、家禽，然而桃園魚介承購人卻在埤塘裝設專業自動投料機、打氧機放養約15萬尾魚。

監察院同年11月針對埤塘養殖糾正農委會後，今年2月13日函文農委會，由桃園農田水利會發出公函給各工作站，要求魚介承購人在今年3月15日前拆除飼料桶和水車，否則就不和承購人續約，引起一陣反彈聲浪。

周邊效應 業者損失慘重

桃園市議員涂權吉表示，現在桃園的淡水魚來源幾乎都是埤塘養殖，光是石門水庫1個月就要5萬斤的淡水魚，如今沒有任何退場機制跟配套措施就要「硬上」，不但是逼淡水魚養殖漁民失業，還會連帶影響到相關運輸、餐飲業者生計，周邊效應會讓整個桃園漁業損失慘重。

桃園市長鄭文燦26日上午前往新屋會勘動籃球場工程時，30多名漁民預先準備了白布條要發動攔車抗議，經過涂權吉協調，最後以和平方式和平向鄭文燦陳情，鄭文燦也承諾會再了解詳情。

桃園市農業局長郭承泉表示，桃園以埤塘蓄水耕作，放魚、魚介已有200多年歷史，桃園約有100多名魚介承購人，占桃園淡水養殖漁業的9成，影響層面並不小，希望中央研擬適當方案。

(中國時報)