國民黨拚5席 民進黨不放棄任何1區
台中市共有8席立委，泛綠5席、藍3席，國民黨台中市黨部主委陳明振26日表示，下屆立委提名分3階段完成，有機會拚至4比4席次，若整合成功，可望衝上藍綠5比3；民進黨台中市黨部主委何明杰強調，不放棄任何一個選區，對現任者連任有信心，預計5月前完成立委提名作業，衝刺選戰。
陳明振落淚請辭市黨部主席
陳明振擔任主委1年8個月，輔選市長、市議員及立委補選，3役皆告捷，昨日宣布請辭市黨部主席，任期至2月28日，他難掩情緒、激動落淚表示，因家庭因素，不然會留下來一起打2020大選，現俟中央派人接任，這段時間先請假。雖卸任在即，他仍心繫下屆總統及立委大選。
陳明振表示，黨中央對中市下屆立委提名，3月16日前先進行現任立委意願徵詢後提名，第2階段是3月16日立委補選出爐後，對選情較單純選區，進行有意參選登記，再進行協調，協調不成就辦理初選；第3階段針對特殊、艱困選區，若無人表達參選意願，會接受推薦、評估，再進行徵召作業。
何明杰研議選戰策略調整
民進黨4席立委，加上時代力量1席，泛綠有5席優勢。何明杰指出，現任立委深耕基層，對連任成功有百分之百信心，還會研議選戰策略調整，讓戰果再下幾城，預計3月到5月完成8個選區的黨內提名作業。
至於時代力量立委洪慈庸，身懷六甲，仍繼續扎根基層。何明杰表示，洪選區為第3選區，範圍包括后里、神岡、大雅和潭子4區，民進黨將與時力進行黨對黨協商後，再決定提名方式。
(中國時報)
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