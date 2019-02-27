台灣國際蘭展 主場館搶先看
中國時報
莊曜聰／台南報導
2019台灣國際蘭展將在3月2日於台南市後壁區蘭花生技園區登場，今年以「蘭境-閱讀台南」為主題，結合台南在地文化、藝術、慶典、產業等特色，以蘭花塑造出台南400年歷史場景，讓民眾感受古都時代風華，主辦單位26日在蘭展會場舉辦記者會，各式蘭花裝置藝術提前曝光，搭配燈光布景相當吸睛。
訂單、參觀人次可望攀升
台灣國際蘭展是全球3大蘭展之一，結合蘭花展覽及產業推廣，去年來自國際的訂單突破100億元，前來觀展的民眾也超過20萬人次，預估今年數目都可向上攀升。
台南市長黃偉哲指出，蘭展從台南縣時期開始舉辦，現在已經邁入第15個年頭，每年都有新的亮點，而蘭花產業也年年面臨新的挑戰，全球每6株蘭花就有1株是台灣出產，優秀農民種出高品質蘭花，更需要通路行銷，今年台灣蘭花品種商業服務中心啟用，讓台灣蘭花的品牌更能被海外看見。
目前蘭展5大專區布展大致完成，各區都在進行最後的調整。
蘭境主題館 作品有看頭
主辦單位昨日選在蘭境主題館舉辦記者會，最有看頭的蘭花裝置藝術也搶先曝光，以大量蘭花營造出《台江內海》草綠色隧道景緻，還有荷據明鄭時期壯麗的《熱蘭遮城》，以及日據時期五分車串起的《糖業經濟》等，各色蘭花璀璨炫目，搭配燈光更有氣氛，讓人期待開展日到來。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。