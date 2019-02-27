台灣國際蘭展 主場館搶先看

2019年02月27日 04:11 中國時報 莊曜聰／台南報導

2019台灣國際蘭展將在3月2日於台南市後壁區蘭花生技園區登場，今年以「蘭境-閱讀台南」為主題，結合台南在地文化、藝術、慶典、產業等特色，以蘭花塑造出台南400年歷史場景，讓民眾感受古都時代風華，主辦單位26日在蘭展會場舉辦記者會，各式蘭花裝置藝術提前曝光，搭配燈光布景相當吸睛。

訂單、參觀人次可望攀升

台灣國際蘭展是全球3大蘭展之一，結合蘭花展覽及產業推廣，去年來自國際的訂單突破100億元，前來觀展的民眾也超過20萬人次，預估今年數目都可向上攀升。

台南市長黃偉哲指出，蘭展從台南縣時期開始舉辦，現在已經邁入第15個年頭，每年都有新的亮點，而蘭花產業也年年面臨新的挑戰，全球每6株蘭花就有1株是台灣出產，優秀農民種出高品質蘭花，更需要通路行銷，今年台灣蘭花品種商業服務中心啟用，讓台灣蘭花的品牌更能被海外看見。

目前蘭展5大專區布展大致完成，各區都在進行最後的調整。

蘭境主題館 作品有看頭

主辦單位昨日選在蘭境主題館舉辦記者會，最有看頭的蘭花裝置藝術也搶先曝光，以大量蘭花營造出《台江內海》草綠色隧道景緻，還有荷據明鄭時期壯麗的《熱蘭遮城》，以及日據時期五分車串起的《糖業經濟》等，各色蘭花璀璨炫目，搭配燈光更有氣氛，讓人期待開展日到來。

(中國時報)