普悠瑪家屬陳情 批台鐵冷漠
普悠瑪列車事故發生至今已超過4個月，自救會成員26日到台東縣政府陳情，痛批台鐵不主動關心、承諾的事情全跳票，希望縣府給予協助，饒慶鈴無奈表示，縣府不是拍板決定的單位，但會跟家屬站在一起，努力向中央爭取應有權益。
財損及就醫單據 沒下文
普悠瑪事故家屬及受傷者20多人，昨向台東縣政府陳情，家屬代表董小羚說，4個多月來，台鐵非但未主動關心，而且承諾的事情完全沒有做到，包括傷者如何賠償都沒有標準，她希望台鐵給台東一條安全的路，而不是設卡拉OK，卻不顧安全。
董小羚表示，不少傷者提出財物損失或就醫單據，後來都沒有下文，希望縣府給予協助，罹難者家屬及傷者只是希望能夠獲得公平、公正、合理的賠償，及讓民眾安心搭乘的列車。她說，大家把台鐵寵壞，才讓台鐵不痛不癢，把台鐵養成「殺人怪獸」。
縣府接下陳情書 很沉重
另外，也有家屬痛批台鐵官員口口聲聲「百分之百的誠心」，卻是「百分之百的欺騙心」，台鐵這麼擺爛，與國家元首脫離不了關係，18條人命、200多人受傷都不關心了，只關心2020選舉，家屬無法接受。
更有家屬希望台東縣政府能夠協助提供事故當天所有當班名單，不排除要向所有當班者提出告訴。而罹難的卑南國中老師與學生家屬，談到失去家人與學生，都不禁悲從中來。
饒慶鈴遺憾地說，這4個月來縣府非常無力，因為這不是縣府單位可以處理的事，18位罹難者、200多位傷者幾乎都是台東鄉親，到目前為止縣府都還在進行心理輔導等工作，她坦言，接下這份陳情書感到很沉重，但縣府會與家屬站在一起，向中央爭取權益。
(中國時報)
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