綠營立委鐵票區 藍營備戰

2019年02月27日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市立委選區中，士林大同及士林北投被視為民進黨票倉，國民黨除前丁守中競選辦公室發言人詹為元表態參選，檯面上無人有意願出征，傳出國民黨市黨部有意找議員陳炳甫再戰士林大同，士林北投將以初選方式與新黨議員潘懷宗整合。國民黨市黨部主委黃呂錦茹強調，提名辦法還沒出爐，但一定會推出最強人選。

台北市現有8席立委，除士林北投、士林大同、中正萬華3個選區，其他選區皆為國民黨籍，即便去年地方選舉國民黨大勝，但士林北投、士林大同是綠營傳統票倉、藍營艱困選區，相較其他選區有意參選人數踴躍，該2選區顯得興趣缺缺，恐面臨找不到人選局面。

黃呂錦茹指出，北市每區都會推出強棒，以8席全上為目標；至於艱困選區部分，士林大同補選雖未順利翻轉，但有機會奮力一搏，會再徵詢陳炳甫意願；士林北投部分，同屬泛藍陣營的新黨議員潘懷宗有意轉戰立委，國民黨保留與新黨合作空間。

面對藍營積極備戰立委選舉，民進黨市黨部主委陳正德表示，目前還沒進入提名作業，各選區要徵召或初選還沒確定，但以每區自提人選為目標，以勝選為優先考量。

除藍綠積極備戰外，「柯家軍」也伺機而動，前觀傳局長陳思宇、觀傳局長劉奕霆、市府副發言人黃?瑩等人都是口袋名單，預料將影響綠營選情。陳正德強調，從過去台聯到時代力量都有類似情況，不論柯家軍是否參選，還是要靠自己努力才能贏得勝選。

(中國時報)