苗縣府重修保育石虎條例 5月闖關
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
去年5月遭苗栗縣議會第4審查會以有礙地方發展為由，決議全案退回的「石虎保育自治條例草案」，經農業處整合各方意見修正條文，於26日第7次縣務會議中通過，提交5月第1次定期會審議，苗栗縣可望成為全台首個訂定石虎保育自治條例的縣市。
石虎為瀕臨絕種的保育類動物，全台僅剩不到500隻，其中約7成棲息於苗栗淺山，去年5月縣府向議會提出石虎保育自治條例草案，部分議員針對棲地界定、專家認定及公共工程興辦限制等規定表示不滿，認為條文有礙地方發展，要求縣府重新研擬，決議全案退回。
縣農業處經過多次舉辦說明會整合各方意見，並邀集專家學者、保育團體、縣議員等研議，新版石虎保育自治條例草案昨日在縣務會議中通過。處長陳錦俊指出，修正內容包含主管機關與各單位分工事項、公開專家學者名單建立專家人才庫，並加入社區參與補助經費等規定，重新公告後，預計3月底送交議會、力拚5月第1次定期會通過。
陳錦俊表示，第2條原明定主管機關為縣府，本次修正增加農業處、教育處、工商發展處、水利處、工務處、媒體事務中心、環保局、文觀局及苗縣警局、動防所等單位。
去年引發熱議的第5條有關石虎棲地開發公共工程，應諮詢相關背景專家，新版予以保留，但明定專家是指經縣府公告納入「石虎生態保育背景專家人才庫」的人，專家名單皆可公開查詢。另修正條文第3、4條加入社區參與概念，縣府得於網站公開縣內石虎利用棲地，並補助石虎棲地內社區成立保護巡守隊、推行友善環境耕作等個人辦理石虎保育工作經費。
(中國時報)
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