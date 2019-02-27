民進黨要柯講明白 柯籲展君子風度
民進黨彰化縣黨部主委邱建富26日指出，藍營立委補選候選人柯呈枋宣稱辭職回鄉參選，實際上卻調任台中市政府參事，明明帶職參選留退路，呼籲柯說清楚、講明白。柯呈枋競選總部表示，柯呈枋無論在何處任職，為鄉親服務的初衷始終如一，呼籲對手展現君子之爭的風度。
彰化縣第一選區立委補選，藍軍派出前副縣長柯呈枋應戰，與綠營的前鹿港鎮長黃振彥對擂，另有政治素人紀慶堂競爭。
邱建富與黨部執行長黃雪梨、主任柯金德等，昨出示中市府人事處2月1日公告，今年1月一級機關單位主管以上人員異動清冊，指柯在1月10日接受提名徵召，21日就調任中市府參事，批柯呈枋口口聲聲愛彰化，卻投機取巧、假辭官，落選後還可去台中當官。
柯呈枋透過競選總部發聲明，指柯呈枋出任公職23年，無論在何處任職、職位為何，為鄉親服務、建設地方的初衷，始終如一；此次返鄉參與補選，將效法高雄市長韓國瑜的精神，打一場乾淨選舉。
台中市新聞局長吳皇昇表示，新市府團隊是在去年12月25日向勞動部行文，商調時任勞動力發展署雲嘉南分署長的柯呈枋到市府任參事；今年1月2日勞動部回函同意，隔日市府發出派令並生效。柯則是1月10日經國民黨公布為彰化立委補選民調勝出者。
市府人事處指出，柯呈枋1月21日到職擔任參事，依《選罷法》規定登記為彰化立委補選候選人，憲法保障人民參政權，公務人員具有人民身分，若符合《選罷法》規定，當然可登記為候選人。
(中國時報)
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