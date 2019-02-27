雲縣營養午餐加菜 台塑愛心埋單
張麗善（右二）、王文淵（右一）一起幫學童打菜。（周麗蘭攝）
雲林縣府本周起為國小營養午餐加菜，每人每餐多7.1元，每月約150元，縣府一年需支出8500多萬，縣長張麗善拜訪台塑總裁王文淵，台塑六輕企業決定援助埋單，張麗善26日邀林文淵到斗六鎮東國小共進營養午餐。
雲林25日起全面實施國小營養午餐加菜，不論各校營養午餐費多少，一律每餐加7.1元食材費，目標是至少一周兩次雙主菜。
鎮東國小26日的雙主菜是洋蔥牛柳與炸雞腿，配菜是高麗菜、肉骨茶湯，以及5顆草莓、小海綿蛋糕，王文淵看著說「吃得比我好。」
張麗善表示，全國營養午餐平均一餐43元，雲林縣只有34元；全國平均食材費是30.9元，雲林縣只用到23.8元，每一餐少了7.1元，她原本希望縣府編列預算8500萬元補足，讓雲林孩子的營養跟全國一樣。
張麗善說，王文淵看到雲林縣政府財政窘困主動關心，希望台塑的愛心永不間斷，讓成長過程中的孩子得到適當的營養。
王文淵坦言，營養午餐加菜捐助之舉是縣長張麗善找他，愛心之事當然要支持，「縣政府有需要我們就伸出手互相幫忙」，未來需不需要看縣府，除非嫌錢太多了，錢太多就不需要他們了。張麗善則表示，飯天天要吃，年年有需要。
媒體詢問除午餐之外，台塑還有沒有打算要補助縣政府的計畫？王文淵表示，由縣政府提出來看看，有什麼需要可以討論，而不是說他們想要補助什麼，台塑企業從2000年到現在已經補助雲林124億元。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。