雲縣營養午餐加菜 台塑愛心埋單

2019年02月27日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

張麗善（右二）、王文淵（右一）一起幫學童打菜。（周麗蘭攝）

雲林縣府本周起為國小營養午餐加菜，每人每餐多7.1元，每月約150元，縣府一年需支出8500多萬，縣長張麗善拜訪台塑總裁王文淵，台塑六輕企業決定援助埋單，張麗善26日邀林文淵到斗六鎮東國小共進營養午餐。

雲林25日起全面實施國小營養午餐加菜，不論各校營養午餐費多少，一律每餐加7.1元食材費，目標是至少一周兩次雙主菜。

鎮東國小26日的雙主菜是洋蔥牛柳與炸雞腿，配菜是高麗菜、肉骨茶湯，以及5顆草莓、小海綿蛋糕，王文淵看著說「吃得比我好。」

張麗善表示，全國營養午餐平均一餐43元，雲林縣只有34元；全國平均食材費是30.9元，雲林縣只用到23.8元，每一餐少了7.1元，她原本希望縣府編列預算8500萬元補足，讓雲林孩子的營養跟全國一樣。

張麗善說，王文淵看到雲林縣政府財政窘困主動關心，希望台塑的愛心永不間斷，讓成長過程中的孩子得到適當的營養。

王文淵坦言，營養午餐加菜捐助之舉是縣長張麗善找他，愛心之事當然要支持，「縣政府有需要我們就伸出手互相幫忙」，未來需不需要看縣府，除非嫌錢太多了，錢太多就不需要他們了。張麗善則表示，飯天天要吃，年年有需要。

媒體詢問除午餐之外，台塑還有沒有打算要補助縣政府的計畫？王文淵表示，由縣政府提出來看看，有什麼需要可以討論，而不是說他們想要補助什麼，台塑企業從2000年到現在已經補助雲林124億元。

(中國時報)