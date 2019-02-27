燈會接駁 取消小港機場線

2019年02月27日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會從試營運起連11天已破500萬人潮，不僅上周六吸引103萬人次擠進大鵬灣，周一也有63萬人次，預計228連假再創高潮，為此，屏縣府26日宣布取消小港機場免費接駁路線，將接駁車分給潮州、林邊火車站使用，同時加開8列次火車、接駁車增至800輛。

台灣燈會辦公室主任黃建嘉指出，大鵬灣燈區連日塞爆人，即將登場的228連假人潮可以想見，因此考量後決定更改28日至3月3日共4天連假的免費交通接駁路線，取消小港機場的免費接駁、但再加開8列次火車，並將接駁車增至800輛，及加派300名人力至各接駁站維持秩序。

黃建嘉說，多日觀察發現，小港機場的免費接駁遭部分旅行業者不當使用，且約75分鐘的車程若換算林邊火車站的接駁車程，可以接4趟，潮州火車站則可接2至3趟，因此決定取消該線、並將該線原有的80至100輛接駁車撥給潮州、林邊火車站調度。

他說，小港機場有9117號高雄墾丁線可直達大鵬灣，雖須付費但在燈會期間只需80元，另外國旅客可拿機票免費換車票，而高鐵新左營站直達大鵬灣的墾丁快線也只要100元，但建議遊客至高雄站轉搭火車到潮州或林邊。

交通旅遊處長黃國維指出，在與台鐵協調後確定，228連假潮州開往台南的末班車為12點06分、往新左營的為12點20分，林邊往新左營的末班車則為11點40分，請遊客放心，一定等到最後一位遊客上火車才開車。

黃建嘉也強調，燈區工作人員務必將每位遊客送上接駁車後才下班，「絕對留車不留人」。

(中國時報)