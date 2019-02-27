西漂青年手作 超萌紙柴犬
紙張做的柴犬超逼真！今年33歲的返鄉青年林得文繼承石雕家父親的創作天分，以紙模藝術（low-poly）獨樹一格，打破過往紙張柔軟、廉價的印象，以3D立體概念加上紙類材質，創作出零死角、硬挺紙模藝術品。
自稱「西漂」青年的林得文，從事家具設計行業，在外漂流8年，直到去年決定回到花蓮，一邊接案工作，一邊實踐「改變花蓮」的使命感，他說，透過藝術創作結合公共空間，讓花蓮人身邊隨時都是藝術。
「做美的東西！」延續石雕家父親創作魂，林得文選擇不一樣的創作路，以更貼近民眾的「紙張」為素材，林得文說，紙模創作工具只需要刀片、膠水跟雙手，每一個摺痕都是雙手壓出來，不同於石雕藝術的滑順，紙模藝術講求是有稜有角的立體感。
林得文的作品大部分以「動物」為主題，透過肢體動作揣摩動物神韻，搭配展出空間氛圍，少了藝術品的距離感，營造成「紙模動物園」，成為生活中的一部分。
林得文相信藝術氛圍是可以培養的，目前透過嚴選氣味相投的店家布展擺設外，也計畫開班授課，引導更多人加入紙模創作，即日起在花蓮鐵道文化園區二館柴犬主題咖啡店「斗。宅商社」展出「鐵貳職人聚落─紙模職人個展」。
(中國時報)
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