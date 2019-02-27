桃園藍委初選 3、5選區下月中投票

2019年02月27日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市立委選舉，市黨部將從有現任立委的第3及第5選區進行初選，黨部書記長李祐銘指出，預計時程定在3月中旬，初步以黨員投票占3成、民調占7成，不過仍須看參選人員意見，也不排除以全民調方式進行。

市黨部26日邀請有意參選立委人選參加餐會，整場會議並不公開，與會的桃園區議員萬美玲表示，目前服務選民為優先，市黨部要她去參加，她還在等初選辦法出來。另位表態參選的市議員詹江村卻認為，協調會選在中午就是餐會，他認為初選辦法出來最重要。他表示，若初選過關就參選到底，未過關就全力輔選。

市議員魯明哲表態參選中壢立委，目前第3選區現任立委為陳學聖，前縣長吳志揚也表態回中壢參選。魯明哲表示，他相信良性競爭會帶來正面力量，吳與陳都是現任立委，兩人加上他，3人在中壢都服務超過10年，將來透過初選機制，也是檢驗服務的績效與理念口碑。

第5選區國民黨也有現任立委呂玉玲，除了她到場外，包括考慮參選的市議員舒翠玲到場，同為市議員黃敬平已表態，看板也已經掛上，不過呼聲相當高的前市議員謝彰文並未現身。

另外，蘆竹龜山區還有黃國園黨部主委于北辰表態參選，八德大溪區，前市議員楊朝偉也當仁不讓，身兼選對會委員的前立委廖正井及陳根德都到場，是否再投入選戰仍受矚目。

(中國時報)