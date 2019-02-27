泰安櫻花盛開迎客 夜櫻更添浪漫
泰安櫻花預計228連假盛開，泰安派出所的警徽已被浪漫的八重櫻包圍。
今年受暖冬影響，平地的泰安櫻花延後開花，開幕當天花況僅1成，不過，連日來櫻花終於給面子，目前已綻放逾6成，預計228連假將達盛開，開好開滿迎接遊客；台中市觀旅局呼籲民眾把握最後時機，可搭賞櫻接駁專車，以避免塞車。
觀旅局長林筱淇26日指出，泰安櫻花是台中最著名的賞櫻熱門景點，已列入全國前幾大櫻花盛開指標景點，近百株桃紅喜氣的八重櫻，將安眉路沿線200公尺道路點綴得相當美麗。
泰安派出所長張智賢表示，今年櫻花延後綻放，所內每天接獲上百通詢問花況電話，目前已開逾6成，每天有上千遊客造訪，日式警所已漸漸被浪漫的櫻花包圍，尤其「夜櫻」於晚間6至10時點燈，更別有一番韻味，今年派出所依舊提供冷熱茶水供遊客飲用。
觀旅局指出，泰安櫻花季為期16天，至3月3日止，周六、日及228連假共8天，特別規畫接駁車，時間為上午8時30分至下午5時（中午12時30分至1時休息），約每8至10分鐘1班，由台鐵泰安車站（新站）至安眉路。大甲警分局也進行交通疏導管制，包括假日8時至17時，福興路段及安眉路段管制汽、機車進入等措施。
(中國時報)
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