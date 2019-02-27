嘉市黃花瘋市集 賞花兼拚經濟
今年暖冬各地花訊不斷，嘉義市繼特教學校的洋紅風鈴木後，八掌溪畔的黃花風鈴木也接續盛開，嘉義市政府配合花季，將在3月2日至10日連續兩周末舉辦「黃花瘋市集」，「賞花也要拚經濟」，市長黃敏惠26日戴上金黃花冠，與市府6位「花仙子」同仁，力邀大家鬥陣來賞黃花、聽音樂、逛市集、摸彩抽大獎。
黃敏惠表示，嘉義市的美無所不在，只缺少發現，嘉義市要打造「花園城市」，需要營造城市的美學，而「花」是其中一種美學元素，從前陣子的洋紅風鈴木到現在的黃花風鈴木，市區每年花期都有不同的花相繼盛開。
「歡迎大家來嘉義當網美」黃敏惠與6位市府正妹員工組成的「花仙子」代言人及多位市議員在八掌溪右岸河堤上擺起各種創意pose，可說是人美花嬌。
今年的瘋市集活動，有特色市集區、舞台表演區，還有跳蚤市集區，也有許多獨立品牌參加，其中藏有許多小農自然品牌及在地文創商品，等著民眾來挖寶。
黃敏惠說，民眾除了買東西外，還可以帶家中的寶物來擺攤，「變老闆」，另外還有「黃花DRESS CODE大摸彩」，只要著黃色衣物即可得到抽獎券1張，獎品豐富。
(中國時報)
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