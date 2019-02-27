喋血案2重傷船員 馬爾地夫就醫

2019年02月27日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

東港籍「穩鵬號」漁船20日在印度洋公海爆發嚴重喋血案，官民及跨國合作下將船上15人全數救出，當中「鴻福88號」漁船在22日救出最後2名重傷船員後，「上豐3號」漁船接力航行500浬、25日晚間順利將傷者送至馬爾地夫西努環礁阿杜市醫院就醫。

漁業署指出，「穩鵬號」漁船喋血案爆發後，非常感謝「鴻福88號」及「上豐3號」2漁船充分發揮海上互助精神，不僅當下放棄作業給予協助，還無私奉獻投入救援，目前「穩鵬號」漁船上尚有行凶的菲律賓籍船員，「鴻福88號」漁船仍在旁監看，已與海巡署合作派遣人員前往，預計將嫌犯逮捕後押解返國受審。

據了解，喋血案發生時，「鴻福88號」漁船船長在接獲漁業署指示後，立即砍斷作業中的幹繩，放棄每天數十萬元的漁獲收入，立即趕往案發海域投入救援工作，並在第一時間接連救起11名落海船員中的5名船員，21日再救起8人，而22日又將「穩鵬號」漁船上的最後2名重傷外籍船員救出。而後，「鴻福88號」在漁業署的任務分派下，負責監看尚有該名行兇菲律賓籍船員的「穩鵬號」漁船，「上豐3號」漁船則負責將該2名重傷人員全速送往遠在500浬外的馬爾地夫。

(中國時報)