喋血案2重傷船員 馬爾地夫就醫
東港籍「穩鵬號」漁船20日在印度洋公海爆發嚴重喋血案，官民及跨國合作下將船上15人全數救出，當中「鴻福88號」漁船在22日救出最後2名重傷船員後，「上豐3號」漁船接力航行500浬、25日晚間順利將傷者送至馬爾地夫西努環礁阿杜市醫院就醫。
漁業署指出，「穩鵬號」漁船喋血案爆發後，非常感謝「鴻福88號」及「上豐3號」2漁船充分發揮海上互助精神，不僅當下放棄作業給予協助，還無私奉獻投入救援，目前「穩鵬號」漁船上尚有行凶的菲律賓籍船員，「鴻福88號」漁船仍在旁監看，已與海巡署合作派遣人員前往，預計將嫌犯逮捕後押解返國受審。
據了解，喋血案發生時，「鴻福88號」漁船船長在接獲漁業署指示後，立即砍斷作業中的幹繩，放棄每天數十萬元的漁獲收入，立即趕往案發海域投入救援工作，並在第一時間接連救起11名落海船員中的5名船員，21日再救起8人，而22日又將「穩鵬號」漁船上的最後2名重傷外籍船員救出。而後，「鴻福88號」在漁業署的任務分派下，負責監看尚有該名行兇菲律賓籍船員的「穩鵬號」漁船，「上豐3號」漁船則負責將該2名重傷人員全速送往遠在500浬外的馬爾地夫。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。