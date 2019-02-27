228連假到宜蘭 客運82折優惠

2019年02月27日 04:11 中國時報 林縉明／台北報導

228連假將至，因應大量旅客乘車需求，行駛台北宜蘭的首都客運2月28日至3月3日停駛羅東至台北全程車，全面大量增開台北往返礁溪、宜蘭、羅東直達車，尖峰時段班距約5分鐘；此外，連假期間推出票價82折優惠，使用電子票證搭乘宜蘭市區公車或公路客運轉乘國道客運，全票宜蘭、羅東單程最低83元。

首都客運公布228連假台北宜蘭國道客運增班疏運計畫，「1572羅東－宜蘭－礁溪－台北全程車」從2月28至3月3日停駛，大量增開台北直達礁溪、宜蘭、羅東班次，羅東、宜蘭直達車尖峰班距2至3分；礁溪直達車尖峰班距5分，隨到隨上車，保證乘客12分鐘內都可以上車。

連假期間台北往宜蘭、羅東優惠價105元、礁溪75元，等同原票價82折，回數票於優惠期間不退還差額，建議恢復原價後再使用；使用電子票證搭乘宜蘭市區公車轉乘國道客運，再享全票折扣22元、半票11元優惠，宜蘭、羅東全票最低83元、礁溪53元。

此外，首都客運增闢市府轉運站開往傳藝中心經羅東轉運站臨時路線，每日發車時間為上午9時，可以直達傳藝中心，再搭配宜蘭假日景點接駁公車，玩遍宜蘭各景點，此路線不提供回程班次，須前往礁溪、宜蘭或羅東等站搭乘。

(中國時報)