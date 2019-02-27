桃機40周年慶 攝影展回顧來時路
中國時報
陳麒全／桃園機場報導
1979年2月26日，啟航當天首架中華航空747巨型客機降落中正國際機場。（桃機公司提供）
1979年2月26日，嶄新的中正國際機場啟用，引領台灣啟航世界。（桃機公司提供）
桃園國際機場26日啟用至今滿40周年，桃園機場公司董事長王明德感謝前輩的耕耘與付出，特別舉辦40周年慶祝茶會與攝影展，並與來賓、退休員工一起切蛋糕，慶祝桃機40歲生日快樂。
在40年前的2月26日，當時設備規模都是遠東地區領先指標的中正國際機場啟用，啟用前開放參觀2天，吸引50萬民眾前往朝聖。40年後，桃園機場年旅客運量超過4600萬人次，旅客人次較首年成長了11倍，航機量超過25萬架次，也較當年成長了7倍。
桃園國際機場公司在2月26日紀念日當天，舉辦慶祝桃國國際機場40周年茶會暨攝影展揭幕活動，與國內外包括日本、歐洲機場等上百位佳賓共同歡度這蓽路藍縷、以啟天際的40歲生日。
為了紀念這段珍貴的時光，機場公司自2月26日至3月26日在第二航廈接機大廳、3月27日至4月底於第一航廈接機大廳，接力盛大舉行40周年攝影展，透過一張張照片帶領大家走進時光隧道，一窺機場40年來的變化。
王明德表示，桃園機場肩負起台灣空運門戶日新又新的責任，放眼未來，桃園機場軟硬體會持續強化更新，提供旅客最貼心的服務，積極參與各項國際活動，使全世界都看到台灣的成就，也讓國人有一個既溫暖又有溫度的桃園國際機場。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。