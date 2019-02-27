桃機40周年慶 攝影展回顧來時路

2019年02月27日 04:11 中國時報 陳麒全／桃園機場報導

1979年2月26日，啟航當天首架中華航空747巨型客機降落中正國際機場。（桃機公司提供）

1979年2月26日，嶄新的中正國際機場啟用，引領台灣啟航世界。（桃機公司提供）

桃園國際機場26日啟用至今滿40周年，桃園機場公司董事長王明德感謝前輩的耕耘與付出，特別舉辦40周年慶祝茶會與攝影展，並與來賓、退休員工一起切蛋糕，慶祝桃機40歲生日快樂。

在40年前的2月26日，當時設備規模都是遠東地區領先指標的中正國際機場啟用，啟用前開放參觀2天，吸引50萬民眾前往朝聖。40年後，桃園機場年旅客運量超過4600萬人次，旅客人次較首年成長了11倍，航機量超過25萬架次，也較當年成長了7倍。

桃園國際機場公司在2月26日紀念日當天，舉辦慶祝桃國國際機場40周年茶會暨攝影展揭幕活動，與國內外包括日本、歐洲機場等上百位佳賓共同歡度這蓽路藍縷、以啟天際的40歲生日。

為了紀念這段珍貴的時光，機場公司自2月26日至3月26日在第二航廈接機大廳、3月27日至4月底於第一航廈接機大廳，接力盛大舉行40周年攝影展，透過一張張照片帶領大家走進時光隧道，一窺機場40年來的變化。

王明德表示，桃園機場肩負起台灣空運門戶日新又新的責任，放眼未來，桃園機場軟硬體會持續強化更新，提供旅客最貼心的服務，積極參與各項國際活動，使全世界都看到台灣的成就，也讓國人有一個既溫暖又有溫度的桃園國際機場。

(中國時報)