桃機40周年慶 攝影展回顧來時路

桃園國際機場公司在2月26日紀念日當天，舉辦慶祝桃園國際機場40周年茶會暨攝影展活動，前民航局長張國政（左起）、交通部常務次長祁文中、桃園國際機場公司董事長王明德、桃園市政府祕書長李憲明、前中正航空站主任王德和與前中正航空站副主任劉創生一同觀看歷史照片話當年。（陳麒全攝）

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中國時報
陳麒全／桃園機場報導
1979年2月26日，啟航當天首架中華航空747巨型客機降落中正國際機場。（桃機公司提供）
1979年2月26日，嶄新的中正國際機場啟用，引領台灣啟航世界。（桃機公司提供）

桃園國際機場26日啟用至今滿40周年，桃園機場公司董事長王明德感謝前輩的耕耘與付出，特別舉辦40周年慶祝茶會與攝影展，並與來賓、退休員工一起切蛋糕，慶祝桃機40歲生日快樂。

在40年前的2月26日，當時設備規模都是遠東地區領先指標的中正國際機場啟用，啟用前開放參觀2天，吸引50萬民眾前往朝聖。40年後，桃園機場年旅客運量超過4600萬人次，旅客人次較首年成長了11倍，航機量超過25萬架次，也較當年成長了7倍。

桃園國際機場公司在2月26日紀念日當天，舉辦慶祝桃國國際機場40周年茶會暨攝影展揭幕活動，與國內外包括日本、歐洲機場等上百位佳賓共同歡度這蓽路藍縷、以啟天際的40歲生日。

為了紀念這段珍貴的時光，機場公司自2月26日至3月26日在第二航廈接機大廳、3月27日至4月底於第一航廈接機大廳，接力盛大舉行40周年攝影展，透過一張張照片帶領大家走進時光隧道，一窺機場40年來的變化。

王明德表示，桃園機場肩負起台灣空運門戶日新又新的責任，放眼未來，桃園機場軟硬體會持續強化更新，提供旅客最貼心的服務，積極參與各項國際活動，使全世界都看到台灣的成就，也讓國人有一個既溫暖又有溫度的桃園國際機場。

(中國時報)

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