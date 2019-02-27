太棒了 白嘉莉大讚花博

2019年02月27日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

藝人白嘉莉26日在台中副市長楊瓊瓔陪同下造訪花博，她開心直呼「太棒了！」花博結合天然與人工設計，天衣無縫，令人驚豔。台中市議員陳本添求證當年沙烏地阿拉伯王子送馬的傳聞，白嘉莉笑說，應是仰慕者吧，如果多送一點更好。逗得遊客大笑。

白嘉莉受邀擔任「台中花博親善大使」，26日在后里森林園區頒發聘書，沿途受到熱情遊客夾道歡迎，爭相拍照及打招呼；市府特別安排幫3月壽星的白嘉莉提早慶生，在「聆聽花開的聲音」機械花下演出「桃花過渡」，讓她驚喜萬分。

「花博真是太棒了！」白嘉莉指出，台中花博是天然加上人工設計的完美組合，搭配得天衣無縫，自己每個點都要參觀，她也特地穿著五彩繽紛衣裳，就像花博一樣。她說，花博展期還有2個月，歡迎來自全台各地，甚至是海外朋友，趕快拿起手機po上臉書，邀親朋好友一起逛花博。

陳本添則當場求證白嘉莉，指當年后里突然來了5匹馬，馬場表示有人送給白嘉莉的，據說是沙烏地阿拉伯王子所贈？白嘉莉笑說，她不認識阿拉伯的朋友，送5匹駿馬來，應該是仰慕者，如果再多一點更好。這一席話逗得現場朋友哈哈大笑。

(中國時報)