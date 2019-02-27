月津港燈節 228連假秀雜耍

2019年02月27日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

2019台南鹽水月津港燈節自開展以來，就以別具特色的燈區及唯美浪漫的氣氛，吸引許多國內外遊客前來，還成為年輕族群IG拍照打卡的超夯景點，農曆春節連假到元宵蜂炮期間更是湧入爆滿人潮，為期30天的展期即將在3月3日畫下句點，在228連假期間，台南市政府文化局加碼安排小丑氣球秀、雜耍、溜溜球等知名街頭藝人精彩表演，閉幕當天還有隱藏版橋段，民眾可要把握最後機會。

台南市政府文化局表示，228連假期間每晚7到9點都有精彩表演，2月28日在慈德禪寺前廣場，將有融合台灣的傳統戲劇與氣球表演的「香蕉哥」，帶來獨樹一幟的小丑氣球秀；3月1、2日則由日本奇幻雜耍大師Yoji融合水晶球、雜耍、8字環及氣球，帶來一連串令人驚豔的演出。

3月2日在燈區自行車橋旁廣場、3月3日在永成戲院，有曾獲台灣十大傑出街頭藝人、先後曾於亞維儂藝術節及愛丁堡藝術節演出的溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶的溜溜球表演秀；3月3日由快樂先生擔綱，逗趣的肢體語言和獨特的表演風格，包含創意氣球和互動魔術的小丑喜劇，廣受大小朋友喜愛。

閉幕日當天也提前歡度白色情人節，在信義路橋旁《AquaMira》水幕投影秀的空檔，將有歌手搭船在水上演唱多首膾炙人口樂曲，下午2點起燈區將有泡泡互動表演、提燈彩繪等工作坊，晚間還有隱藏版空拍機飛行秀。

(中國時報)