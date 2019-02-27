燒稻草被查獲2次 隔年不收購公糧
農民傳統上會以露天燃燒方式處理稻梗，造成空氣汙染，甚至影響交通安全，台東縣政府農業處提醒農民，為了遏止此行為，農糧署已修訂收購公糧稻穀作業要點，同一田區，農民只要累積2期遭查獲，隔年將無法繳交公糧。
每年到了6、7月，台東縱谷台9線兩旁常見濃濃的白煙，即便農政單位一再宣導禁止焚燒稻草，仍可看到農田焚燒情形。
為此，農糧署修訂收購公糧稻穀作業要點，明訂：「農民種植之同一田區經環保單位查獲或農政單位判釋有露天燃燒稻草情事，累積達兩個期作者，第二次查獲露天燃燒期作之次年同一期作，不予收購」，也就是農民只要累積2期遭查獲違規焚燒稻草，隔年將無法繳交公糧。
對此，羅姓農民忍不住抱怨，一期作跟二期作間隔時間很短，收割完最短1周內就要插秧，若無法焚燒，田裡的稻稈根本來不及腐爛，認為一期稻作部分，應該給予通融一下；另有黃姓農民說，不讓農民燒稻梗，政府應該要有個配套，比如補助可以讓它腐爛的肥料。
台東縣農業處則表示，為延續台東好米的口碑形象，維護天然好環境，不影響農友的收益的情形下，提醒農友收購公糧稻穀作業已實施，而且根據空氣汙染防制法規定，露天燃燒稻草、垃圾等可處1200至1萬元罰款，呼籲農民配合，一同維護台東空氣品質。
(中國時報)
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