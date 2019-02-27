向花蓮志工致敬 3／3隆重登場

2019年02月27日 04:11 中國時報 文：梁俊華

旺旺文教基金會將在3/3下午2點，率領8位知名歌手，前往花蓮縣文化局演藝廳慰勞長期犧牲奉獻的800名志工。本次活動在花蓮縣文化局、社會處、美侖大飯店的協助下順利登場。

本次活動，由花蓮媳婦主持人杜詩梅擔綱主持，參加演出歌手皆為演藝圈知名歌手，三屆金曲獎南方二重唱、金韻歌王李明德、小調歌后夏禕、超級偶像江明娟、魯賓花曾淑勤、大學城 磛塈繕 8位藝人帶來膾炙人口的22首經典老歌，傳遞『今天我顧人 明天人顧我』的社服概念，不論你是企業老闆、上班族、退休長輩、青年學子，只要有一顆奉獻社會的心，大家一起當志工跟著旺旺加入志工的行列，全台傳送愛與關懷。

(中國時報)