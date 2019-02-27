服務性入住提案少 住發處籲把握
桃園市首間社會住宅「中路二號宅」受理申請1周來，已湧入近千民眾申請，明起遇連假4天，住發處提醒仍可採線上申辦，另外特別保留10戶的「服務性入住計畫」，至今僅有12人提案，強調和一般戶、政策戶不衝突，可以雙邊都提出申請，增加入選機率，呼籲民眾把握機會，在3月5日前申辦。
住宅發展處長莊敬權表示，桃園中路二號社會住宅申辦民眾踴躍，截至26日止，共受理954件，其中包括線上234件、臨櫃720件，目前最常遇到民眾未附配偶相關資料，強調就算分戶、配偶不在同一戶籍，都一定要檢附另一半的資料，其他家庭成員才限制在同戶籍內。明起適逢連假期間，臨櫃申辦暫停，但民眾仍可把握機會線上申辦。
莊敬權提醒，住宅發展處也特別保留10戶「服務性入住計畫」，民眾只要提出以自身專長或專業服務社區的計畫，入選者除享有免抽籤入住外，還能優先於一般戶抽籤前選屋，且申請服務性入住和一般戶、政策戶不衝突，可以雙邊都提出申請，增加入選機率。
莊敬權表示，目前共有12人提出服務計畫，包括清潔環境、陪讀、教銀髮長輩用手機、免費按摩、指導健身等，方式多元，他提醒，「服務性入住計畫」採臨櫃辦理，將於3月5日截止受理，呼籲民眾把握機會。
(中國時報)
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