遠端監控砂石車 降低汙染省人力
南投縣每年砂石疏濬量達500到800萬立方公尺，開挖揚塵及砂石車運輸導致空氣汙染，經常引發民怨，南投縣環保局結合業主進行遠端監控、即時通報管制網，降低空氣汙染，也節省一半人力。
環保局長方信雄指出，過去對疏濬工程的汙染管理，都是在汙染發生或民眾陳情後，投入大量的人力稽查；不過，近年來以4大基礎核心管制，包括總量管制、源頭管理、責任反轉及自主管理，並且結合業主的遠端監控、建立通信群組溝通平台，即時通報管制網等，民眾陳情案件也大幅減少。
方信雄指出，針對民眾最關切的砂石疏濬汙染問題，環保局在汙染熱點省道台16線規畫疏濬工程物聯網管制措施，設置汙染車輛辨識系統及空氣盒子設施，以科技精進稽查效率，並可運用空氣品質監測數據，執行預警與即時通報。
另外，要求業主在灑水車上加裝GPS，強化灑水洗街的頻率，並將洗車台等汙染防制設施項目，納入公共工程合約中，讓業主負擔防制空汙的責任。
(中國時報)
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