太保小番茄 每周1公噸銷香港

2019年02月27日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

高雄農產品外銷一波接一波，嘉義縣太保市農會27日開始，每周出口1噸玉女小番茄至香港，未來除了希望量增加外，目前也在與新加坡積極洽談。太保農會總幹事黃麗貞表示，目前量不多先試水溫，幫農民找外銷通路，打入國際市場。

黃麗貞表示，第一波配合的有3班產銷班，未來希望持續擴大。種番茄20幾年的第13班產銷班長陳進益說，太保的溫室番茄在相關單位輔導下技術成熟，加上嘉義縣地處北緯23.5度經過，氣溫適當、日照充足，適合小番茄生長，能參與第1波外銷很開心；種植約7分地的第6班農民王大權也說，大家的品質都很好、很穩定，外銷讓通路增多增廣，農民也就敢繼續放心種。

至於未來黃麗貞透露，白龍王甜玉米、5月的美濃瓜也在外銷之列，會輔導農民以輪種的方式，不同時節供應不同農產，目前新加坡也在洽談中。

(中國時報)