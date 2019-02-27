漁船翻覆脫困 董進財：大哥託夢提醒

2019年02月27日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

受到蝴蝶颱風外圍環流影響，台東出現1.5米長浪，造成2漁船翻覆意外，其中成功鎮的和平國小岸際膠筏「清風號」翻覆，船上董姓男子正巧是普悠瑪事件的董家三弟董進財，董進財說，前晚大哥還託夢提醒他注意，沒想到真的發生意外。

台鐵普悠瑪事件時，董進財因留在餐廳照顧魚蝦未搭車北上逃過一劫，他獨守自家餐廳，26日出海放龍蝦網，遇到大浪導致動力膠筏翻覆，所幸距離岸邊200公尺，自行游上岸脫困，2度逃過死劫。董進財表示，當時雖然海象不佳，但內心牽掛著魚和龍蝦，所以仍是出海，大哥前晚就託夢醒他要注意，但為了餐廳他堅持出海，果然真的發生意外，賠掉大哥留下來的船，幸好人沒大礙。

董進財說，夢中已逝世的大哥提醒他「收網要仔細，速度要快、注意船隻方向」，一覺醒來只覺得可能過於思念大哥，回想起跟大哥年輕時的過往，他想應是大哥不想要自己太早走，他會守護好大哥一輩子的心血，將餐廳打理好。

另外，在台東尚武漁港1艘大武籍「明隆」漁船出港時於大武漁港嘴遭大浪打翻船身，船上2名船員掉落海中，1人無大礙，但另1名70歲傅姓老翁救起時已無呼吸心跳。

(中國時報)