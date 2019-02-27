花蓮兒少保護逾千件 民代關切

2019年02月27日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

繼苗栗殺嬰埋屍，新北再驚傳女嬰棄屍廚餘桶，花蓮縣議長張峻憂心去年縣內兒少保護通報案件達1350件，推估隱藏黑數恐更多；張峻表示，通報黑數就像千枚不定時炸彈，社會處應鼓勵民眾「多管閒事」加強通報，就有機會挽回一條寶貴小生命。

張峻指出，花蓮家扶中心歷年通報來源以學校最多約占43％，社區及鄰里的通報數量極低，呼籲花蓮鄉親多發揮鄰里互助精神，如果發覺社區、鄰里住戶有異狀，應立即通報警政單位或村里長，說不定一個關懷動作，就挽回一條寶貴生命。

(中國時報)