新明青創發表商用無人機聯網平台
桃園市青年事務局轄下新明創業基地輔導團隊航見科技，26日與大數聚物聯科技共同發表「TOPOLOGY商用無人機聯網平台」，不但突破無線技術與距離上的限制，也首創無人機降落傘專利，未來將擴大在郵遞包裹上的測試，嘗試協種農產品運送和農藥噴灑等任務。
青年事務局表示，TOPOLOGY商用無人機聯網平台打破過去一般無人機受限於短程無線技術的距離限制，透過4G聯網及物聯網技術操控遠端無人機，利用大數聚物聯科技自行研發的物聯網商用系統，提供3大物聯專業技術，包括降低伺服器資料庫負載量、資訊安全的雙向認證，提高終端裝置與伺服器資料交換效能，讓系統同時支援2萬5000台的裝置設備連線。
除此之外也首創專利降落傘技術，無人機遇事故時可自動開傘降落，保護設備、資料安全，並且降低無人機失事時對人與建築物的損害。
青年事務局局長顏蔚慈表示，TOPOLOGY目前已完成協助郵局遞送包裹的測試，接下來將導入農業領域，利用強大的技術，協助農民噴灑農藥、協助偏鄉地區運送農產品任務等，取得專利的安全降落傘機制也能自動判斷無人機是否失控，並即時斷電。
(中國時報)
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