助身障者行動自如 伸港企業家捐電動輪椅

2019年02月27日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

位在彰化縣伸港鄉的愛心企業伸仁紡織，26日委託同樣是伸港子弟的前彰化縣副縣長柯呈枋，將價值110萬元的16部電動輪椅，代為捐贈給彰化縣政府，盼透過媒合、訂製，幫助弱勢身障者能更加行動自如。

捐贈儀式由彰化縣副縣長洪榮章代表受贈，他感謝柯呈枋居中牽線，這批電動輪椅的受贈者包含各級學校學生和已就業民眾，皆經縣府媒合、並由彰化縣輔具資源中心評估，針對實際使用需求量身訂製，讓他們未來在就學、就業與生活上，都能更加便捷、舒適。

柯呈枋說，伸仁董事長白燦榮樂善好施，長年關懷清寒學子，提供獎助學金與急難救助金，也重視弱勢與社會福利，積極幫助經濟弱勢族群；尤其深知縣府經費有限，決定全額捐贈，更與生產製造的美利馳公司協調，提供1年保固。

電動輪椅製造廠商美利馳公司董事長鄭明權，過去已陸續捐出逾100台運動型訂製特殊電動輪椅，現任TSFID台中市身心障礙體育總會常務理事與後援會長的他，受伸仁拋磚引玉感動，在看到受邀演出的「極限輪椅舞團」，3位表演舞者的輪椅都已老舊，當場允諾加碼，要送他們專用輪椅，讓舞技更能發揮。

(中國時報)