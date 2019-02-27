龍崎掩埋場停建 議員促加快地景審議

2019年02月27日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

蔡英文總統25日親訪龍崎牛埔，宣告掩埋場開發畫下句點，市府昨在台南市議會進行龍崎掩埋場停止開發專案報告，市議員許又仁及前牛埔里長陳永和批沒效率，要求6個月內完成審議，並成立專案小組統籌牛埔生態觀光規畫，藍營議員憂上演垃圾大戰，籲市府盡速解決。

龍崎掩埋場開發與否爭議10餘年，蔡英文總統前天視察後，指示成立跨部會專案小組，規畫推動兼具觀光、文化與生態的月世界景點，以利永續保存珍貴的自然資產，讓整起開發案爭議宣告落幕。

國民黨團表示，城西焚化爐只剩1年壽命，掩埋場也只剩5年可使用，面對台南市每日垃圾近4000噸，每天都有1300多噸不知該如何處理，黨團要求市府盡速蓋焚化爐和掩埋場，以免爆發垃圾大戰。

許又仁昨邀50多名龍崎鄉親到議會旁聽，他說，中央和市府回應地方民意停止對龍崎掩埋場的開發，是值得肯定的事，也希望行政機關應有更積極作為。針對市府擬在1年內完成自然地景文資審議，許呼籲市府應在6個月內審議。陳永和聽聞市府8月才開始進行自然地景審議，直言太沒效率，籲市府不宜再拖，且發展觀光也要加緊腳步。

農業局表示，已依文化資產保存法將其指定暫定自然地景，面積為41.1955公頃，總面積341公頃泥岩地質是否全數納入自然地景，影響地方未來發展甚鉅，將在審議會成立後，再慎重評估。

針對垃圾處理是否受影響，環保局表示，南市民生垃圾每日約1500噸，一般事業廢棄物每日約3955噸，焚化爐主要處理民生垃圾，處理有餘裕則會協助處理一般事業廢棄物。經發局表示，針對未來逐漸增加的事業廢棄物，建議業者採源頭減量、自行處理及再利用，減少事業廢棄物處理量，並輔導專業廠商申設處理或再利用機構，提升事業廢棄物處理量能。

觀旅局表示，將盤點南關線相關景點串聯南168線、南182線及台86快速道路觀光資源，也將爭取中央補助經費，打造南168線公路從新化串聯至龍崎「觀日奔月一路發觀光廊帶」，建立觀光廊帶旅遊品牌。

(中國時報)