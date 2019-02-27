草地音樂會 《ET》門票即將售罄

2019年02月27日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

2019高雄春天藝術節由草地音樂會《E.T.外星人》打頭陣，高雄市交響樂團將現場演奏全版電影配樂，邀觀眾席地而坐觀影，輕鬆的欣賞方式及經典情節吸引不少家長規畫帶小朋友同行，首場時段3月9日尤其熱門，票券即將售罄。

草地音樂會是高雄春天藝術節招牌節目，每年挑選氣勢磅礡的經典電影，現場演奏配樂，讓觀眾更能融入電影情節，今年高市文化局規畫的首檔電影，即是大導演史蒂芬史匹柏知名作品《E.T.外星人》，由指揮楊智欽再度領軍高市交現場演奏全版電影配樂。

有點年紀的觀眾對《E.T.外星人》不陌生，不少家長希望帶著孩子們一起回味，單場票價499元，售票狀況相當不錯，首場3月9日周六晚間7點的門票已接近完售，而隔日第2場、10日晚間7點票券也正在熱烈搶購。《E.T.外星人》是1982電影作品，由史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導、約翰威廉斯（John Williams）配樂，當年獲奧斯卡「原創配樂」、「音效」、「音效剪輯」和「視覺效果」等4項大獎；約翰威廉斯善於以音樂刻畫冒險情節，包括《侏儸紀公園》、《大白鯊》、《星際大戰》系列電影等配樂均是他的代表作。

(中國時報)