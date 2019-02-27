比照柯P 規格升級 林右昌將訪美重量級官員

2019年02月27日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市長林右昌預定3月8日率團前往美國11天，原本只是計畫要參訪姐妹市鹽湖城的行程，卻在和美方接觸後，整套行程規格升級，最高層級會拜訪白宮資深行政官及國安會人員，美方對此「量身打造」的規格，完全是比照台北市長柯文哲，原因在於美方看上林右昌曾接任民進黨代理主席，成為中生代接班的要角。

美視他綠營接班要角

林右昌幕僚透露，林右昌1月9日卸任黨主席後，在農曆過年前，安排要赴美參訪，起初最主要只是拜訪基隆的姊妹市鹽湖城，但美方得知後，雙方開始接觸商量，將11天的行程變成滿檔的「鐵人行程」，將要到訪紐約、華盛頓、鹽湖城、西雅圖等4個城市，並將會面美國高官。

據悉，美國華府人士發現民進黨在去年11月24日大敗後，林右昌接下了代理黨主席一職，表現十分沉穩，帶領民進黨走過低潮，因此相中林右昌，認為是民進黨未來接班的中生代要角，所以與林右昌接觸，安排會面細節。

知情人士表示，林右昌第一站在紐約進行城市水岸開發參訪，將會與僑界人士見面；第2站到華盛頓，拜會國會議員、白宮資深行政官、國安會人士及智庫學者，且進行閉門會議；第3站到鹽湖城拜會市長、議長，進行城市交流；第4站到西雅圖，參訪微軟總部等科技大廠。

鐵人行程內容勝柯P

幕僚私下表示，林右昌會見高官的層級，與柯文哲訪美的層級同，林右昌甚至還會見到比柯更多的官員，但2人行程不一樣，至於是哪名官員，不方便透露。

另外，林右昌訪美還會進行2場演講，將會向美國僑胞發表他對於台灣政局發展及民進黨未來新路線的看法，最重要的是還會發表對於台灣未來、台美關係、兩岸關係及其未來發展的演說。

(中國時報)