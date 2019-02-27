大安圳加蓋 里長怨惡臭加劇

2019年02月27日 04:11 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

捷運三鶯線動工如火如荼，市府闢設「福田路」（六號道路）作為施工期間替代道路，並將部分大安圳加蓋，但當地里長指出，大安圳部分支流近日惡臭加劇，懷疑是水圳加蓋導致排水不易所致，暴雨一來恐有淹水隱憂；水利局解釋，惡臭應為生活汙水或工廠廢水所致，與加蓋無關。

排水不易憂淹水

祖田里長呂惠美指出，大安圳流經祖田里兩側原為大量農田，六號道路闢設時因路幅過窄，採「向河界地」模式，加蓋部分河道拓寬道路，不過本月初通車後人車稀少，反倒在道路兩側留下一條混著爛泥的水溝，容易卡樹枝、垃圾等障礙物，若爛泥流進水道加蓋後難以清理，排水不易，大雨一來恐有淹水之虞。

呂惠美指出，大安圳部分支流飽受工業廢水及民生汙水排放，長年散發惡臭，尤其夏季天氣炎熱，水量乾涸導致魚群暴斃，死魚乾屍臭味瀰漫社區，里民苦不堪言，近日惡臭加劇，懷疑河川加蓋、清淤不易所致。

清淤治標不治本

「整治成功？每年依舊反覆發臭！」永寧里長周清芳無奈，問題已持續7、8年，隨著住戶汙水接管，河道異味雖有減少，但仍時不時反覆飄出惡臭，目前只能請區公所定期清淤，根本治標不治本。

水利局解釋，大安圳加蓋後已納入市區雨水下水道系統，安排1年2次定期清疏，惡臭問題與河川加蓋並無關係，因土城地區仍有部分用戶尚未完成汙水接管工程，待全面接管後水質將可大幅改善；至於河道髒亂或淤積問題，將另外派員整理，若發現是工廠非法排汙則交由環保局協助處理。

工務局表示，加蓋工程皆由水利局進行專業水理分析評估，絕非貿然執行，目前六號道路雖已通車，但周邊工程仍在善後中，道路兩側泥地也已撒下草種固地，民眾無須擔心。

(中國時報)