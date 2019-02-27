竹光國中共讀站 變身魔法世界
為讓學生與社區民眾有舒適閱讀環境而打造的新竹市竹光國中「社區共讀站─家的圖書館」，26日啟用，改造工程將原本空蕩無規畫的圖書館，整建為環形書櫃，彷彿如哈利波特魔法世界的霍格華茲圖書館，學生們都開心驚呼，有助提升孩子們的閱讀力。
以家為主題進行改造
教育處李芳齡指出，過去竹光國中的圖書館書櫃樣式不一，動線不明，缺乏統一規畫，藏書量也少，加上社區也有閱讀需求，因此以教育部補助經費建置社區共讀站。
此次改造工程是以「家」為主題，特別設計環形藏書櫃，讓圖書館變身如霍格華茲般的魔法空間，1樓設置小型電影院、資訊之島，讓學生可以快速獲得資訊與影音資料，資訊之島更設有iMac可旋轉360度，方便學生學習討論，並設有新書展示區，推薦優質新書。
2層則設置整個牆面的環形書櫃，增加藏書量與設計感，更透過部分櫃體簍空，讓採光進入室內，維持場館通風。中央區域則為師生論壇學習場地，也可提供社區開辦講座，把資源分享給社區，角落另設有桌遊、吊椅小庭院，讓孩子進到圖書館，就像回家一樣。
資訊之島電腦可旋轉
校長潘致惠表示，改造後的圖書館因應孩子的個別差異，提供多功能的空間，討論區讓孩子有一方天地，可以盡情發表想法，累了可以躺著讀書，餓了可以在公共區域邊吃邊讀，就像家一樣可以或坐或臥，無論早晚都能安心自在，讓孩子們在圖書館享受自由、樂於閱讀。
(中國時報)
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