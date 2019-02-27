涉占鄰地 大里國小泳池恐拆

2019年02月27日 04:11 中國時報 林欣儀 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

興建多年的台中市大里區大里國小游泳池，因部分設施涉侵占隔鄰的公兒14用地，目前公兒14用地被納入15期重畫範圍，游泳池面臨拆除危機，引起地方反彈，憂心影響學生運動需求。台中市議員李天生、市府地政局27日將邀相關單位會勘、尋求解決之道。

家長、校友無法接受

李天生指出，目前全台中只有潭子區頭家國小、東勢區新盛國小與大里區大里國小共3所小學設有游泳池，大里國小游泳池是早期興建的室外游泳池，因環境通透且沒有氯氣危害問題，成為地方居民與學生運動場所。

大里國小校長蔡添元表示，學校游泳池每學期使用次數約達1.4萬次，提供學生游泳、自救課程，也常舉辦夏令營與輕艇訓練活動，許多家長、校友聽到游泳池可能遭拆除，都無法接受，盼站在教學立場，能留住泳池。

議員建議國有地撥用

李天生說，市府採跨區方式辦理第15期重畫作業，開發範圍包括公1、公兒14、公兒15及大里區公所機5用地，其中，公兒14用地在46年前都市計畫發布實施後才著手規畫，比大里國小游泳池晚，現在說游泳池涉侵占公兒14土地，根本不合理，建議相關單位應辦理國有土地撥用。

台中市地政局副局長朱上岸指出，經清查發現，大里國小游泳池的更衣室、機房設施位於公兒14用地上，已敲定27日下午邀建設局、都發局、教育局、大里公所、大里國小及里辦公處實地會勘，共同研商解決辦法。

(中國時報)