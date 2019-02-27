蔡明顯上任 拚艱困選區突圍
中國時報
張亦惠／嘉縣報導
國民黨嘉義縣黨部26日舉行主委布達典禮，由國民黨副主席兼祕書長曾永權布達新任主委蔡明顯，蔡明顯現任嘉義市黨部主委，未來將縣市兩邊跑，藉由2018年嘉義市長選舉成功翻轉的經驗，帶領嘉義縣力拚2020立委、總統選戰。
複製嘉市成功經驗
嘉義市長黃敏惠、市議會黨團書記張秀華、前中央黨部雲嘉南區總督導陳政寬等人陪蔡明顯到嘉義縣黨部，歷屆縣黨部主委翁重鈞、王啟澧、吳育仁皆到場祝賀。
2018年九合一大選，黃敏惠突破困境，3度入主嘉義市政府，選戰過程中，市黨部主委蔡明顯的運籌帷幄頗受肯定，反觀嘉義縣長期由綠色執政，縣長、正副議長及兩席立委都是民進黨籍，對國民黨來說是艱困選區，國民黨則希望借重蔡明顯成功輔選的經驗，搶攻2020嘉義縣立委席次。
至於2020出戰的立委人選，縣黨部表示還在盤點中，海區可能出線的人選包括縣議員王啟澧、曾參選立委的林江釗，前立委翁重鈞也指出，議員詹琬蓁很優秀，也是適合的人選，至於山區目前還在物色中。
走訪基層殺出血路
黃敏惠表示，自己在眾人不看好下勝選，說明只要走對的路、做對的事，對的人就會進來，國民黨現在被追殺、沒資源，黨員要更團結，用實力贏回人民信賴。
蔡明顯致詞時指出，離開縣黨部12年，現在回來要以行動力喚起民眾支持，「一定要找到讓人民支持國民黨的理由」，上任後就馬上開始走訪18鄉鎮，期望2020能帶領嘉義縣衝出一條血路，重返執政為人民謀求幸福。
(中國時報)
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