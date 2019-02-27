澎湖交通大改革 亂象惹民怨
澎湖縣政府大刀闊斧交通大改革，可是怎麼做還是被罵，3月1日起路外停車場改為計次收費、設置機車租車專區、取締違法霸佔停車格等正式上路，釋出減價利多好消息，澎湖鄉親卻不領情。
停車費率改計次制
澎湖市區道路狹窄、路邊停車格一位難求，縣府力圖積極整頓交通窘境，卻苦無有效澈底解決方案，仍導致反效果、交通更混亂，民眾罵翻天。
縣府各局處集思廣益出奇招下猛藥，縣長賴峰偉於主管會報正式宣布，現行費率每小時20元改為計次制，1次5小時為單位，收費30元，1天最高60元，晚上7時過後不收費，相較舊制便宜100元。
縣府表示，民意反映現行費率太高，為鼓勵民眾多利用路外停車場，決降低收費提高使用率，待修正澎湖縣公有停車場管理自治條例呈送議會審議通過施行。
至於路邊停車格主要提供臨時停車，必須維持停車周轉率，地下停車場有一定比例的月票停放需求，因此費率維持不變，每小時20元、每天最高160元。
設置機車租車專區
此外，為了有效控管租賃機車長期霸佔路邊公有停車格，縣府特設置租車專區提供1000個停車位，開放全縣56家租車業者靠行，同時研議收費標準。
礙於交通部函釋，道路管理處罰條例規定出租機車停放公有路邊（人行道）停車格不違法，須當場蒐證業者有出租交易行為才可開罰，縣府責令警察局不排除專人站崗取締，務必遏止歪風。
然而，縣府一連串整頓交通大行動仍得不到澎湖鄉親認同，連日網路抨擊反彈聲浪不斷，痛陳縣府未解決停車位不足問題，只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」、「治標不治本」，預見解決交亂象毫無助益。
(中國時報)
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