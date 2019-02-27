基隆水上計程車將開航
基隆市政府近年營造新興觀光據點，優化基隆市對外交通，市長林右昌和交通旅遊處長李綱26日宣布，今年春節9天假期，基隆市遊客人數達33萬人次，較去年21萬人次成長近6成。此外，林右昌還表示，市府與港務公司今年也計畫開航Water taxi水上計程車，讓基隆觀光更有魅力。
林右昌表示，從今年春節連假觀光人潮看得出來，目前基隆缺的是飯店，除啟動觀光區民宿申請，整體旅宿環境未來要努力；近日前交通部長賀陳旦率領旅遊業者、學者來訪，並宣布27日將成立「台灣遊輪產業發展協會」，希望能突破基隆觀光發展。
「水上計程車有機會在今年開航！」林右昌指出，正在和港務公司協調開航水上計程車，等規畫成熟就推出，可增加市港魅力；觀光巴士部分，目前只有2輛，且屬於中型巴士，也在和港公司洽談，希望透過巴士路線探訪，讓遊輪客進行深度城市旅遊。
李綱表示，市府也積極進行交通配套措施，如大都會客運2088從最初20輛到現在30輛，並與台灣好行路線合作，串連鐵道自行車、潮境公園，形成帶狀旅遊，大眾運輸條件變好，外地遊客才能更便捷來基隆觀光。
(中國時報)
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