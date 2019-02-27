書畫大師揮毫 安居樂業贈侯

曾獲國家文藝獎的書畫大師鄭善禧日前到新北市長辦公室拜會侯友宜，2人並在鄭善禧寫的「安居樂業」橫幅前合影。（台華窯提供）

友善列印
中國時報
／新北報導

侯友宜成功入主新北市府後，辦公室橫幅改掛由書畫大師鄭善禧所寫的「安居樂業」，日前鄭善禧獲邀到市府和侯友宜話家常，2人還在橫幅前合影，但很多人都不知道，「安居樂業」已是鄭善禧書贈侯友宜第三個橫幅。

侯友宜在1990年擔任市刑大副大隊長時偵破胡關寶案，獲已故副總統謝東閔贈匾「蕩寇安民」橫幅嘉勉；侯友宜從南非武官事件後獲得拔擢，從台北市刑大隊長一路高升到刑事局長，最後更在49歲時出任史上最年輕的的警政署長，「蕩寇安民」也成為侯友宜擔任警職的中心思想。

侯友宜擔任警政署長期間，獲曾獲國家文藝藝獎的書畫大師鄭善禧贈送「正氣」的橫幅；侯友宜改任警大校長，鄭善禧又特別寫了「立社會之方規、拾浩然之正氣」的橫幅，送給這位轉換跑道作育英才的大學校長。

去年初新北市長選情未明，但鄭善禧在侯友宜尚未辭官參選前，於2018年1月寫下了「安居樂業」橫幅並賦以跋文，一則讚揚侯的識見胸懷，一則抒發平凡老百姓的心聲。

鄭善禧以圓潤端正、平穩厚實的筆韻，寫下「人民能夠安定的生活，愉快地工作，普世所祈，亦領政者應當關心之大事。國父說政是眾人之事，治是管理，管理眾人的事，謂之政治。當政者在以服務眾人之事為務，必當時存於心，永矢勿忘」的跋文，還在文末附上「侯友宜新北市主政宗旨」，彷彿早已洞燭先機。

侯友宜在選戰期間以「安居樂業」作為競選主軸，入主新北市府後，就把這個橫幅掛在市長辦公室，作為政策規劃執行的依歸。日前鄭善禧獲邀到新北市府，頭一次進入新北市市長室，並和侯友宜在這方橫幅前合影留念，「安居樂業」的意義格外深重。

(中國時報)

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