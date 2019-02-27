書畫大師揮毫 安居樂業贈侯

2019年02月27日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

侯友宜成功入主新北市府後，辦公室橫幅改掛由書畫大師鄭善禧所寫的「安居樂業」，日前鄭善禧獲邀到市府和侯友宜話家常，2人還在橫幅前合影，但很多人都不知道，「安居樂業」已是鄭善禧書贈侯友宜第三個橫幅。

侯友宜在1990年擔任市刑大副大隊長時偵破胡關寶案，獲已故副總統謝東閔贈匾「蕩寇安民」橫幅嘉勉；侯友宜從南非武官事件後獲得拔擢，從台北市刑大隊長一路高升到刑事局長，最後更在49歲時出任史上最年輕的的警政署長，「蕩寇安民」也成為侯友宜擔任警職的中心思想。

侯友宜擔任警政署長期間，獲曾獲國家文藝藝獎的書畫大師鄭善禧贈送「正氣」的橫幅；侯友宜改任警大校長，鄭善禧又特別寫了「立社會之方規、拾浩然之正氣」的橫幅，送給這位轉換跑道作育英才的大學校長。

去年初新北市長選情未明，但鄭善禧在侯友宜尚未辭官參選前，於2018年1月寫下了「安居樂業」橫幅並賦以跋文，一則讚揚侯的識見胸懷，一則抒發平凡老百姓的心聲。

鄭善禧以圓潤端正、平穩厚實的筆韻，寫下「人民能夠安定的生活，愉快地工作，普世所祈，亦領政者應當關心之大事。國父說政是眾人之事，治是管理，管理眾人的事，謂之政治。當政者在以服務眾人之事為務，必當時存於心，永矢勿忘」的跋文，還在文末附上「侯友宜新北市主政宗旨」，彷彿早已洞燭先機。

侯友宜在選戰期間以「安居樂業」作為競選主軸，入主新北市府後，就把這個橫幅掛在市長辦公室，作為政策規劃執行的依歸。日前鄭善禧獲邀到新北市府，頭一次進入新北市市長室，並和侯友宜在這方橫幅前合影留念，「安居樂業」的意義格外深重。

(中國時報)