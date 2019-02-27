三義鐵道自行車 春遊亮點
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗縣三義舊山線鐵道自行車，自去年試營運開始班次場場爆滿，廣受好評，交通部觀光局長周永暉26日抵苗栗視察鐵道自行車營運狀況與相關工程進度，並搭乘體驗飽覽沿途舊山線風光。
周永暉在苗栗縣長徐耀昌、祺峰董事長游志勇及當地觀光休閒社團幹部陪同下，聽取「魅力世遺‧國際慢城舊山線跨域亮點計畫」相關簡報與後續方案，縣府文化觀光局長林彥甫也向觀光局提出經費約4120萬元的加值計畫，以整修龍騰斷橋及隧道周邊環境、整合車站、鐵道、景點，並且同步行銷縣內公館、苑裡、三義、南庄、大湖等5個經典小鎮。
周永暉另建議施作拍攝點、整合不同年代的告示標誌和文物，敘述鐵道歷史與故事，讓三義舊山線跨域亮點成為典範。他說明，鐵路特色不因火車停駛而失去遺址魅力，反能吸引更多鐵道迷朝聖。交通部觀光局挹注3億元補助經費，與苗栗縣政府和三義鄉公所攜手打造舊山線跨域亮點，欲打響三義品牌鏈結在地產業。
他說，全世界設置於海線的鐵道自行車占有80％，僅有20％的鐵道自行車主打山線風情，而苗栗三義鄉的舊山線鐵道自行車，非但為全台首創，更是活化了西部縱貫鐵路海拔最高的車站，透過26日的現地勘查盼能更加精進三義觀光，結合客家、鐵道元素串聯周邊景點，為4月春遊做準備以迎接各地遊客。
(中國時報)
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