朝陽航空機械系 正式起飛

2019年02月27日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

配合政府推動航太產業發展、培養產業所需專業人才，朝陽科技大學新設「航空機械系」26日揭牌，108學年度將正式招生。校方同時與威翔航空公司簽署產學合作策略聯盟協議，雙方將攜手推廣飛機維修培訓計畫、提供學生實習機會，並加強技術交流與轉移等多面向合作。

朝陽科大校長鄭道明、威翔航空公司總經理高俊雄分別代表學校與產業簽署合作協議。鄭道明表示，朝陽立足25年、在世界排名看好度高，3年前開始投入航太教育人才培訓，希望從複合材料製造到飛機保修、飛行人才訓練等方面，積極培育台灣航太產業需要的人才。

高俊雄指出，台灣目前航太人才幾乎仰賴航空公司的再次培訓，較少從大學開始培育，且從設計、研發到製造等過程的人才缺口大，朝陽推動學、研、產的接地氣方式加深產學合作，透過雙方簽約儀式，盼將來從學術開發到製造、營運等，雙方可多方合作。

據估算，亞太地區在未來20年將有超過25萬名飛航維修技術人員的需求，因應此趨勢，朝陽今年8月起將招收航空機械系學生。鄭道明強調，這是中部唯一訓練實機操作的航空科系，透過航空機械維修、智慧機械與複合材料應用發展等特色課程，培養學生專業技術能力，預計10年內培育750名以上畢業生。

(中國時報)