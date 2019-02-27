韓職起亞做公益 指導文昌國小
韓國起亞（KIA）職棒隊目前正在雲林斗六春訓，透過雲林分公司進行關懷雲林縣基層棒球運動，26日上午在斗六棒球場與富邦悍將職棒隊進行熱身賽前時，邀請雲林縣文昌國小少棒隊觀賽，讓小選手有機會與韓職球員、中職球員近距離接觸。
起亞汽車雲林分公司副總經理陳筵仁也自掏腰包贈送一批價值10萬元的球具給球隊，並招待小選手們吃麥當勞，鼓勵他們為雲林縣爭取好的成績。
陳筵仁表示，今年成立滿30年的文昌國小是雲林縣一支傳統的少棒隊，年初在嘉義獲得大韓民國野球委員會主辦的中韓交流賽的冠軍，因此起亞虎在雲林春訓特邀請文國小棒球隊到場別具特殊意義。
文昌國小棒球隊總教練張裕耀及隊長鍾亦恩代表接受球具，學校也回贈感謝狀以示感謝。張裕耀教練表示，年初剛和韓國少棒隊交手過且贏了，又能和韓國職棒交流真是難得的機會。
校長梁博雍說，孩子們有典範學習的機會對未來的成長及對棒球的素養一定有實質的幫助，會特別拜託起亞虎職棒的選手給小選手一些鼓勵及技術性的指導。
梁博雍也表示，該校目前最缺的設備器材是消耗品，例如球棒以及球，近期也會進行球隊宿舍的改善工程。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。