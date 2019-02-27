韓職起亞做公益 指導文昌國小

2019年02月27日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

韓國起亞（KIA）職棒隊目前正在雲林斗六春訓，透過雲林分公司進行關懷雲林縣基層棒球運動，26日上午在斗六棒球場與富邦悍將職棒隊進行熱身賽前時，邀請雲林縣文昌國小少棒隊觀賽，讓小選手有機會與韓職球員、中職球員近距離接觸。

起亞汽車雲林分公司副總經理陳筵仁也自掏腰包贈送一批價值10萬元的球具給球隊，並招待小選手們吃麥當勞，鼓勵他們為雲林縣爭取好的成績。

陳筵仁表示，今年成立滿30年的文昌國小是雲林縣一支傳統的少棒隊，年初在嘉義獲得大韓民國野球委員會主辦的中韓交流賽的冠軍，因此起亞虎在雲林春訓特邀請文國小棒球隊到場別具特殊意義。

文昌國小棒球隊總教練張裕耀及隊長鍾亦恩代表接受球具，學校也回贈感謝狀以示感謝。張裕耀教練表示，年初剛和韓國少棒隊交手過且贏了，又能和韓國職棒交流真是難得的機會。

校長梁博雍說，孩子們有典範學習的機會對未來的成長及對棒球的素養一定有實質的幫助，會特別拜託起亞虎職棒的選手給小選手一些鼓勵及技術性的指導。

梁博雍也表示，該校目前最缺的設備器材是消耗品，例如球棒以及球，近期也會進行球隊宿舍的改善工程。

(中國時報)