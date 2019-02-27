重機騎進來 4月27日會師衛武營
高雄市觀光局26日宣傳全國重機騎士高雄大會師活動，中華民國大型重型機車經營同業促進會理事長洪宗寶表示，協會從未將重機車友大會活動辦在高雄，今年響應韓國瑜「人進得來」口號，4月27日下午首度在高雄衛武營旁大會師。
他表示，辦重機車友全國大會師活動，來自全台各地車友，至少會騎著1500輛重機到高雄，就在高雄辦活動、住宿與消費。期盼「重機騎進來、高雄發大財！」
在這場全國重機騎士高雄大會師記者會，安排熱舞秀炒熱氣氛，以及藝人林宗興演唱。現場還有1輛價值355萬元新台幣的MV AGUSTA跑車，全球限量100台，這是台灣的唯一一輛。
這一群重機車友將於4月27日在高雄衛武營舉辦「重機進得來，高雄發大財」全國重機車友大會師活動，預計當天將有1500輛重機騎進高雄，還將請內門總鋪師辦席開200桌的路邊流水席，品嘗總鋪師的手藝。
此外，對於媒體關心韓國瑜將引進F1賽車，高市觀光局長潘恒旭說，應該要讓專業人員來高雄評估、看過場地後，聆聽總部代表的真實建議，這才是做事的方法。
而媒體關心清明掃墓節還有什麼花樣？觀光局長潘恒旭表示，清明節會辦十大春捲比賽，吃完了春捲再聊政治。為何要在清明之後，是否與總統初選有關？潘恒旭表示，因為他跟市長開玩笑說，有關政治的評論就1個月1次，或1年1次。
(中國時報)
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