花蓮至濟南 山東航空復航

2019年02月27日 04:11 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮至山東省濟南兩岸包機直航，在縣長徐榛蔚極力爭取並多方協調下，4月6日起復航，後續每周六兩地往返一班，將為兩地觀光帶來新契機，對花蓮後續推動兩岸各項交流也有重大實質意義。

山東濟南至花蓮航線曾於2013年2月23日至2014年8月飛航1年多，後因兩岸關係急凍、遊客數銳減等因素停航，縣府觀光處長唐玉書於1月15日與山東航空台灣分公司總經理趙瑜碰頭研商，確定今年4月6日復航事宜。

縣府觀光處長唐玉書說，花蓮、濟南都在山以東，都是「山東人」，山東與花蓮有很多相似處，可借鏡學習，盼藉由此次城市直航，促進兩岸人民交流，建立合作新契機。

(中國時報)