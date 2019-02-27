花蓮至濟南 山東航空復航
花蓮至山東省濟南兩岸包機直航，在縣長徐榛蔚極力爭取並多方協調下，4月6日起復航，後續每周六兩地往返一班，將為兩地觀光帶來新契機，對花蓮後續推動兩岸各項交流也有重大實質意義。
山東濟南至花蓮航線曾於2013年2月23日至2014年8月飛航1年多，後因兩岸關係急凍、遊客數銳減等因素停航，縣府觀光處長唐玉書於1月15日與山東航空台灣分公司總經理趙瑜碰頭研商，確定今年4月6日復航事宜。
縣府觀光處長唐玉書說，花蓮、濟南都在山以東，都是「山東人」，山東與花蓮有很多相似處，可借鏡學習，盼藉由此次城市直航，促進兩岸人民交流，建立合作新契機。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。