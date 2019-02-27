大漢橋下空間 民代爭活化

2019年02月27日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市大漢橋下設有板橋警分局宿舍，一旁放有警用車輛、拒馬等，其餘閒置空間則長期無人管理，立委張宏陸、市議員戴瑋姍26日下午前往會勘，地方期盼警分局宿舍可以遷移，將空間活化作為居民活動空間。警分局回應，將配合辦理，細節待進一步確認。

大漢橋下土地權屬機關為新北市政府養護工程處。板橋區宏翠里長黃一晉指出，橋下堆放警用拒馬、待拍賣之警用機車等，缺乏積極管理，周遭環境髒亂，且地方民眾也沒有休憩空間，盼相關單位可以積極處理，將閒置髒亂空間活化。

板橋警分局行政組長蔡翊民說明，該地提供外縣市員警住宿，最近才整修完畢，加上警局空間有限，該地使用確有必要。張宏陸表示，橋下空間潮濕吵雜，員警很難好好休息，會請警政署及警察局研議尋覓更好的地方作為宿舍，提升員警權益。

張宏陸表示，尚未找到合適地點前，請警分局妥善規畫，利用閒置空地闢建民眾休憩空間，讓警民一起使用。另外，關於環境清潔，請養工處及板橋分局於兩日內清潔完畢，還給民眾乾淨的空間。

另外，環河西路四段及溪頭街之間三角地帶，也是養工處所有。板橋區溪頭里長郭東勝說，該處原規畫為公園用地，現作為三環三線工程用地，隨著第一期工程完成，當地即將復舊為公園，希望能儘快處理。

張宏陸則要求相關單位做好協調，廣納地方建議，不要重複規畫施工，浪費經費，要做就一次做到好，給民眾更好的生活休憩空間。

(中國時報)